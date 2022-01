WhatsApp mostrará quando houver menções suas em notificações

O WhatsApp começou 2022 liberando (ou, pelo menos, testando) uma série de novos recursos para seus usuários.

Ontem, foi a vez das notificações com fotos de perfil começarem a aparecer para alguns poucos beta testers. Hoje, informações de menções em notificações dentro do app começaram a ser liberadas. As novidades, como de costume, foram obtidas pelo WABetaInfo.

Com a atualização, as informações de menções aparecerão somente em notificações dentro do app, dizendo quem lhe mencionou ou respondeu uma mensagem sua dentro de um grupo, conforme a imagem abaixo:

Interface de notificações antiga à esquerda contra a nova à direta.

A função está sendo testada aos poucos, então, caso ela ainda não esteja aparecendo por aí, aguarde. E aos que não fazem parte do programa de testes do WhatsApp, basta — como sempre — manter o aplicativo atualizado. 😉