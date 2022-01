Wi-Fi 6 Release 2 traz melhorias de conexão e consumo energético

A Wi-Fi Alliance (órgão internacional responsável pela aprovação de tecnologias relacionadas a redes Wi-Fi) anunciou hoje o Wi-Fi 6 Release 2, trazendo uma série de melhorias — incluindo maior performance e gerenciamento de energia.

O Wi-Fi 6 Release 2 combina os melhores pontos do Wi-Fi 6 e do 6E, mas traz melhorias no modo de múltiplas conexões para um ponto de acesso como um roteador e maior estabilidade/velocidade de conexão para múltiplos usuários simultâneos devido ao suporte ao uplink multiusuário MIMO — isso além da redução da latência durante videochamadas e jogos.

As melhorias no consumo de energia, por sua vez, serão perfeitas para quem tem muitos dispositivos domésticos inteligentes espalhados pela casa e aparelhos alimentados por bateria, como smartphones, tablets e notebooks.

Os novos recursos do Wi-Fi 6 Release 2 se aplicam a todas as bandas suportadas pelo Wi-Fi 6 (2,4GHz, 5GHz e 6GHz). Além disso, o novo padrão ainda fornece segurança WPA3 e promove a interoperabilidade entre os dispositivos Wi-Fi CERTIFIED.

Segundo a Wi-Fi Alliance, a crescente adoção do Wi-Fi 6 fez necessário o estabelecimento do Wi-Fi 6 Release 2, o qual trará recursos que lidam especificamente com o aumento de tráfego de internet.

De qualquer forma, devemos concordar que a adoção de mais um padrão Wi-Fi (que não é o Wi-Fi 7, diga-se) torna a confusão a respeito dessas redes ainda maior, não? 😩

