App Casa não está atualizando pré-visualização de câmeras, relatam usuários

Cada vez mais usuários têm relatado [1, 2, 3] que a pré-visualização das câmeras de segurança no app Casa (Home) não estão sendo atualizadas há algumas semanas.

Publicidade

Como os adeptos da plataforma devem saber, as câmeras compatíveis com HomeKit Secure Video adicionadas ao app Casa exibem uma pré-visualização em miniatura das filmagens recentes — e, normalmente, essas miniaturas são atualizadas automaticamente em uma base periódica.

No entanto, usuários em várias versões do iOS estão enfrentando um problema de falha na atualização dessas exibições tanto no iPhone quanto no iPad e no Mac. É importante ressaltar que as câmeras ainda funcionam corretamente ao abrir a visualização ao vivo.

Embora algumas pessoas tenham tentado encontrar soluções temporárias, como desconectar-se do ID Apple e entrar novamente, o bug voltou a ocorrer para algumas pessoas.

Publicidade

A Apple ainda não comentou o problema, mas usuários também podem relatar o bug por meio da página de feedback do app Casa.

via PiunikaWeb