Apple TV+: “A Tragédia de Macbeth” ganha novo trailer sombrio

Com a estreia de “A Tragédia de Macbeth” se aproximando, a aguardada nova produção do diretor Joel Coen (“Onde os Fracos Não Têm Vez”) para o Apple TV+ está, é claro, recebendo sua devida divulgação.

Publicidade

Após uma série de teasers [1, 2, 3], o filme, estrelado por Denzel Washington (“Dia de Treinamento”) e Frances McDormand (“Nomadland”), ganhou um novo trailer com a mesma ambientação misteriosa — e até um pouco perturbadora — que segue a trama.

Outros membros do elenco incluem Bertie Carvel (“Os Miseráveis”), Alex Hassell (“The Isle”), Corey Hawkins (“Infiltrado na Klan”), Kathryn Hunter (“Agora ou nunca”), Harry Melling (“Harry Potter”) e Brendan Gleeson (“Harry Potter”).

A produção estará disponível em 14 de janeiro no Apple TV+.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.