Como criar uma apresentação de fotos no app Fotos [iPhone e iPad]

Já ouviu aquele ditado de que uma foto vale mais do que 1.000 palavras? No iPhone/iPad e no Mac, você pode navegar por toda a sua biblioteca de imagens pelo aplicativo nativo Fotos (Photos).

Um truque bacana desse app permite que você crie uma apresentação usando um conjunto de fotos previamente selecionado. Isso acaba sendo interessante caso você queira reviver algum momento especial, como uma viagem, por exemplo.

Há algum tempo, nós até ensinamos como fazer isso pelo Mac. Hoje, mostraremos como é igualmente fácil criar uma apresentação com as suas fotos também no iPhone/iPad. Vamos nessa? 🖼

Primeiramente, abra o app Fotos e toque no álbum desejado. Se estiver na aba “Fototeca”, certifique-se de estar nas seções “Dias” ou “Todas as Fotos”.

Em seguida, vá em “Selecionar” e toque nas fotos que deseja incluir na apresentação. Feito isso, toque no botão de compartilhar e selecione “Apresentação”. Com isso, ela será iniciada imediatamente.

Para fazer os ajustes nela, toque na tela e vá em “Opções” (no iPhone, ele fica no canto inferior direito). Por lá, você pode alterar o tema, a música (inclusive adicionando uma da sua biblioteca de músicas), permitir a repetição ou ainda alterar a velocidade com que as imagens se alternam.

Durante a apresentação, você também pode espelhá-la em um dispositivo compatível com o AirPlay tocando no botão do recurso (no iPhone, ele está localizado no canto superior direito).

Já conhecia isso por aí? 📸