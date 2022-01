Google planeja integração à la Apple entre Androids, Chromebooks e PCs

Estaria o Google tentando dar uma de Apple? Nesta semana, a gigante de Mountain View se utilizou do palco da Consumer Electronics Show (CES) 2022 para demonstrar como o Android poderá se tornar ainda mais interconectado com aparelhos do próprio Google e de outras fabricantes a fim de criar um ecossistema similar ao da Maçã.

Publicidade

Os anúncios de ontem (quarta-feira, 5/1) fazem parte da iniciativa Better Together e incluem diversos recursos que facilitarão a vida de usuários do Android, do Wear OS, do Chrome OS e do Windows.

Dentre as novidades apresentadas estão o emparelhamento mais rápido de acessórios com os sistemas do Google, a transferência de fones de ouvido entre vários aparelhos, o compartilhamento de fotos e vídeos entre smartphones e Chromebooks e até o desbloqueio por meio de smartwatches rodando Wear OS — tudo como já existe no ecossistema da Apple.

Mais para frente, ainda em 2022, o Google planeja permitir destrancar veículos da BMW com smartphones Pixel e Samsung com a ajuda da tecnologia de banda ultralarga (UWB), e até compartilhar chaves de carros — novamente, como a Apple já faz.

Segundo o Google, com a chegada do suporte nativo ao padrão Matter no Android, a conexão entre aparelhos domésticos inteligentes com smartphones se tornaria mais rápida e simples.

Publicidade

Além disso, a conexão entre Androids e Chromebooks seria ainda mais estreitada, com a habilidade de responder mensagens em ambos aparelhos sem a necessidade de instalar apps e o compartilhamento de configuração como senhas de Wi-Fi entre os dois — tudo isso também já presente nos sistemas operacionais da Apple.

O Google anunciou também diversas novidades para o aplicativo Phone Hub, presente em Chromebooks, as quais permitirão que você realize ainda mais comandos em seu smartphone diretamente pelo computador. Com a atualização, será possível acessar aplicativos de conversa e até o rolo da câmera do seu aparelho Android a partir de um Chromebook.

Publicidade

A conexão com computadores Windows também será melhorada, permitindo que, ao conectar um smartphone Android ao PC, você consiga emparelhar dispositivos Bluetooth rapidamente, enviar mensagens de texto e compartilhar arquivos. Para isso, o Google está trabalhando com fabricantes como Acer, HP e Intel.

Como dá para ver, muitas dessas funções já estão presentes no ecossistema da Apple e, pelo visto, o Google também planeja seguir essa abordagem — criando uma série de benefícios e facilidades para pessoas que têm vários dispositivos dentro do seu ecossistema.

Nenhumas dessas funções possui uma data de lançamento definida, mas elas deverão ser introduzidas ao longo do ano em diversos aparelhos do Google, bem como de fabricantes parceiras.

via Bloomberg