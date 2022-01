iMessage: bug impede que recibos de leitura sejam desativados

Um novo bug no aplicativo Mensagens (Messages) do iOS/iPadOS tem permitido que usuários vejam se uma mensagem foi vista ou não por um contato mesmo que os recibos de leitura tenham sido desativados pelo destinatário.

Segundo informações do Macworld, usuários relataram que o problema parece ser persistente e, por vezes, inconsistente.

Normalmente, a opção pode ser desativada a qualquer momento em Ajustes » Mensagens » Recibos de Leitura e é sincronizada entre todos os dispositivos conectados à mesma conta pelo iCloud.

Dessa forma, tanto o remetente quanto o destinatário de uma mensagem se tornam incapazes de conferir se ela foi lida ou não, mesmo que apenas uma das pessoas tenha optado por desligar a função. Essa opção é especialmente útil para aqueles que desejam um pouco mais de privacidade durante suas conversas.

Alguns usuários relataram que reiniciar o iPhone/iPad parece ser capaz de “resolver” o problema, mesmo que temporariamente. Segundo o site, o problema já havia surgido de forma breve em versões anteriores do iOS/iPadOS, no entanto, o bug parece ter se tornado consideravelmente mais frequente com a chegada do iOS 15.

Ainda não se sabe o que tem causado o problema, mas é esperado que a Apple o corrija em uma versão futura dos seus sistemas. Enquanto isso, o que nos resta é lidar com o bug ou partir para a concorrência — se é que você usa o iMessage. 😜

Alguém enfrentando um problema semelhante por aí?