Justiça derruba processo do criador do Cydia contra a App Store

A juíza americana Yvonne Gonzalez Rogers — que comanda o processo entre Epic Games e Apple — rejeitou um processo aberto pelo criador do Cydia (loja de aplicativos para iPhones jailbroken) contra a Apple, no qual ele alegava que a App Store o forçou para fora do mercado injustamente.

Na reclamação, o criador do Cydia, Jay “saurik” Freeman, acusou a Apple de “usar sua posição de dominância” contra a loja alternativa do jailbreak. Ele também disse que o Cydia foi a “primeira solução abrangente para expandir os recursos do iPhone” e “a App Store antes da App Store”.

Embora tenha concedido a moção da Apple para encerrar o caso, Rogers forneceu a saurik permissão para alterar o processo e iniciar uma nova disputa. Caso ele opte por prosseguir, terá até 19 de janeiro de 2022 para entrar com o processo emendado — e, então, a Apple terá até 2 de fevereiro de 2022 para responder.

Quando a queixa foi registrada pela primeira vez, no fim de 2020, um porta-voz da Apple disse que a empresa iria rever o processo, mas negou que a empresa fosse um monopólio, já que enfrenta a concorrência do Android. A Apple também destacou os benefícios de privacidade e segurança da App Store, alegando que as lojas de aplicativos de terceiros podem expor os usuários a fraudes e malware.

Vamos acompanhar os próximos capítulos…

via MacRumors