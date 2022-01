Novos fones da Shure têm ANC e design premium por US$250

Dentre as centenas de novidades apresentadas anualmente na Consumer Electronics Show (CES), separamos sempre alguns produtos especiais para destacar aqui. Desta vez, tivemos o anúncio de novos fones de ouvido circumaurais da Shure — os quais contam com cancelamento ativo de ruído (ANC) e custam “apenas” US$250.

Além da presença do ANC ajustável, os Aonic 40 contam com modo ambiente, drivers compostos de 40mm, carregamento via USB-C e até 25 horas de bateria com o cancelamento ligado. Com recarga rápida, apenas 15 minutos de recarga provêm 5 horas de reprodução.

O Aonic 40 possui uma construção em alumínio, que pode ser dobrada para encaixar em bolsas e mochilas. Além disso, os fones parecem ser ótimos para uso em videoconferências, graças ao seu par de microfones com formação de feixe (dual beamforming microphones).

O aplicativo ShurePlus PLAY (disponível para iOS e Android) conta com um reprodutor de músicas de alta resolução e permite que você crie um equalizador personalizado para usar com os fones — bem como baixar atualizações de firmware.

Os novos fones estão disponíveis nas cores preta e branca/dourada. Junto a eles, temos inclusa uma case para transportá-los, cabos USB-C e de 3,5mm, e garantia de dois anos.





Já à venda por US$250, o Aonic 40 fica abaixo do Aonic 50 na linha de fones de ouvido da Shure — que conta com drivers de 50mm e áudio de 32 bits com suporte a LDAC, ambos ausentes no modelo mais em conta.

E aí, interessado?

via The Verge