(RED) e Apple celebram 15 anos de parceria contra HIV/AIDS

A (RED) compartilhou um vídeo destacando sua parceria com a Apple no combate ao HIV/AIDS, a qual completa agora 15 anos e já arrecadou cerca de US$270 milhões com a venda de dispositivos e acessórios da linha (PRODUCT)RED.

O vídeo também informa que, embora a pandemia do novo Coronavírus (COVID-19) tenha ameaçado o progresso feito na luta contra o HIV/AIDS, a arrecadação do programa em parceria com a Apple contribuirá no combate às duas pandemias.

Como havíamos informado, até 31 de dezembro deste ano, metade da receita com as vendas de dispositivos/acessórios (PRODUCT)RED será doada ao Fundo Global para ajudar a combater os surtos de COVID-19 na África Subsaariana. Isso é uma extensão de um programa já existente, no qual 100% dos rendimentos são doados à organização financeira.

A Apple debutou a campanha com uma edição especial do iPod nano, em 2006.