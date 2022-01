Satechi lança novo carregador GaN e suporte para AirPods Max

Após anunciar o lançamento de dois novos hubs multiportas focados em donos de MacBooks, a fabricante de acessórios Satechi apresentou outros dois novos acessórios premium para o ecossistema de produtos da Apple, dando continuidade à sua participação na Consumer Electronics Show (CES) 2022.

Dessa vez, a empresa aproveitou para mostrar duas novas soluções de carregamento que seguem o visual característico dos produtos da marca.

165W GaN Charger

A primeira novidade fica por conta do 165W GaN Charger, um carregador portátil que conta com quatro portas USB-C PD, capazes de carregar desde smartphones até dispositivos com capacidades de bateria maiores, como MacBooks.





Segundo a Satechi, o acessório consegue distribuir automaticamente a potência máxima de 165W entre os dispositivos dependendo do que está conectado, o que permite um carregamento rápido otimizado para cada dispositivo.

O 165W GaN Charger já está disponível para compra no site da Satechi, na cor cinza espacial, por US$120.

2-in-1 Headphone Stand

Além do carregador, a Satechi aproveitou para anunciar o 2-in-1 Headphone Stand, um suporte de alumínio projetado para os AirPods Max que conta com um base de carregamento sem fio Qi.





O suporte é capaz de recarregar qualquer dispositivo compatível com o protocolo Qi a uma potência de 7,5W, o que inclui iPhones, AirPods e AirPods Pro, por exemplo. Na parte de trás da base, existe uma porta USB-C extra que pode ser usada com um cabo de USB-C para Lightning, a fim de recarregar os AirPods Max. É possível, ainda, esconder o cabo dentro do suporte para um visual mais limpo e livre de cabos.

O suporte 2-in-1 Headphone Stand está disponível para pré-venda no site da Satechi por US$80.

O que acharam das novidades?

