App brasileiro visa ajudar o desenvolvimento de crianças autistas

De vez em quando, falamos por aqui de alguns projetos bem bacanas criados por participantes da Apple Developer Academy.

Publicidade

Desta vez, um grupo de quatro alunos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) criou um aplicativo que busca ajudar pais e crianças autistas a criar e seguir uma rotina de tarefas no seu dia a dia.

O AuTime conta com quadros de atividades interativos, os quais são divididos por cores e sons, visando motivar os pequenos com reforços positivos ao fim de cada tarefa.

A organização de uma rotina, vale notar, é um dos grandes desafios enfrentados por familiares de crianças diagnosticadas com Transtorno do Espectro Autista, então o app poderá ajudar muitos na criação de uma organização para as crianças. O AuTime conta com dois perfis, um para os pais e outros para as crianças, com recursos distintos para cada um.

Publicidade

A ideia para a criação do app se deu pelo Eduardo, um dos criadores do app, a fim de ajudar seu primo João. “Desde muito novo, ele tinha muita dificuldade de comunicação. Eu era uma das poucas pessoas que conseguia compreender a forma como ele se comunicava e a gente acabou criando um laço muito forte“, disse ele à Folha de Pernambuco.

Mais impressionante ainda é que o app já chamou a atenção da própria Apple, e os criadores do AuTime já vêm participando de apresentações para os executivos da Maçã.

O aplicativo para iPad tem previsão de lançamento para fevereiro deste ano. A ideia dos jovens é que, no futuro, o app seja disponibilizado também em outras plataformas.

via O Globo