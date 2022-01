Apple TV+ terá filme sobre Audrey Hepburn com Rooney Mara

O ano começou de vento em popa para o Apple TV+! Além de lançamentos bastante aclamados já previstos, o serviço também está arrematando novos projetos — entre eles uma cinebiografia da atriz e filantropa britânica Audrey Hepburn (“Bonequinha de Luxo”) dirigida pelo cineasta indicado ao Oscar Luca Guadagnino (“Me Chame Pelo Seu Nome”), segundo informações do Deadline.

Ainda de acordo com as informações, a indicada duas vezes ao Oscar Rooney Mara (“Carol”) interpretará a atriz lendária e também produzirá o filme biográfico. Além disso, a produção será escrita pelo dramaturgo Michael Mitnik (“Vinyl”).

Hepburn nasceu em Bruxelas e cresceu na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial. Por anos, Hepburn usou o nome de Edda van Heemstra, já que um nome que soava inglês era considerado mais perigoso durante a ocupação alemã na época. Seu primeiro papel no cinema foi pequeno, no longa “Monte Carlo Baby” (1952); já seu primeiro papel principal foi “A Princesa e o Plebeu” (“Roman Holiday”), em 1953, pelo qual ela ganhou um Oscar, um Globo de Ouro e um BAFTA.

Ainda não há informações sobre o nome da produção e uma possível data de lançamento.

