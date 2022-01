Eis um monitor de design assimétrico com MagSafe na lateral

Durante a semana, já falamos de alguns monitores bem legais introduzidos durante a Consumer Electronics Show (CES) 2022 — incluindo um com foco de videochamadas e outro com um design similar ao do iMac de 24 polegadas.

O de agora, no entanto, é o mais diferente deles. O NexMonitor é uma tela de 27 polegadas, disponível em resoluções de 2K e 4K, com um design assimétrico. Ou seja, em seu lado direito, há um espaço para recarregar seu iPhone em um altura perfeita para os olhos — com a ajuda, é claro, dos ímãs MagSafe presentes nos últimos iPhones.

Em conexões, temos uma porta USB-C, uma HDMI, duas USB-A, uma USB-B, um leitor de cartões SD, uma porta Ethernet e um saída de áudio de 3,5mm. Seu design também permite posicionar perfeitamente um Mac mini em sua base.

O monitor ainda permite conectar aparelhos Android (com fio) e usá-los em modo desktop. Não ficou claro, porém, como os aparelhos ficam presos ao monitor.

O NexMonitor estará à venda a partir de julho, mas já está disponível para encomendas. O monitor possui valores bem em conta: US$450 para a versão com resolução 2K e US$550 para a com resolução 4K.

A Nex lançou também o NexPad, um monitor portátil de 12 polegadas para transformar seu smartphone em um tablet/computador. Este está disponível em pré-venda por US$250.

