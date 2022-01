Fitness+ terá séries de exercícios curados, Hora de Correr e novos conteúdos

A Apple anunciou hoje uma série de novidades para o Fitness+, incluindo as chamadas Coleções (Collections) e a Hora de Correr (Time to Run), bem como novos conteúdos para o Hora de Caminhar (Time to Walk) e Artista em destaque (Artist Spotlight).

Vamos conferir tudo isso?

Coleções

As Coleções são séries de exercícios e meditações selecionadas a partir de curadoria humana, fornecendo a usuários “uma nova maneira de se motivar, permanecer consistente e progredir em seus treinamentos”.

As primeiras Coleções estarão disponíveis a partir de 10 de janeiro, fornecendo uma série de metas para usuários atingirem. Entre elas, há opções para melhorar a sua postura com pilates, aperfeiçoar seu equilíbrio com ioga, correr 5km, fortalecer seus membros superiores/inferiores e relaxar antes de ir dormir.

Hora de Correr

Já a Hora de Correr é uma nova experiência de corrida em áudio, semelhante ao Hora de Caminhar, projetada para ajudar usuários a se tornarem “corredores melhores e mais consistentes”. Cada episódio é focado em uma rota de corrida popular em um local notável ou icônico — como Londres (Reino Unido), Brooklyn (Estados Unidos) e Miami Beach (EUA).

Além disso, os treinadores do Fitness+, incluindo Emily Fayette, Jamie-Ray Hartshorne, Sam Sanchez e Scott Carvin, bem como Cory Wharton-Malcolm, um novo treinador de corrida na equipe, darão dicas de treinamento e exibirão imagens relevantes enquanto correm — isso, é claro, será mais apropriado para quem correr nos locais contemplados com um episódio.

O recurso também será lançado dia 10/1, com três episódios inicialmente — os próximos episódios serão lançados semanalmente às segundas-feiras.

Hora de Caminhar e Artista em destaque

No mesmo dia dos lançamentos acima, o Fitness+ também apresentará a terceira temporada do Hora de Caminhar, com convidados como Rebel Wilson, Bernice A. King e Hasan Minhaj.

Por fim, a Maçã lançará novos treinos do Artista em destaque com música de Ed Sheeran, Pharrell Williams, Shakira e The Beatles.

A Apple lembra que, para conferir todos os novos recursos quando eles forem lançados, é preciso usar o Fitness+ com um Apple Watch Series 3 ou posterior rodando o watchOS 8.1 — o qual deve estar emparelhado com um dispositivo rodando pelo menos o iOS/iPadOS 15.1 ou o tvOS 15.1.

O Apple Fitness+ é o primeiro serviço de fitness feito para o Apple Watch, com treinos e meditações guiadas para iPhone, iPad e Apple TV, para que usuários possam se exercitar onde e quando for mais conveniente. Ele conta com programas de treinos para gestantes, idosos e iniciantes, custa R$29,90 por mês (ou R$149,90 por ano), e também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One Premium.