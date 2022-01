Google Chrome está travando no iOS após update, reclamam usuários

O Google Chrome chegou à versão 97 nesta semana, trazendo uma série de melhorias e uma nova API . No entanto, segundo relatos de usuários, a atualização parece estar fazendo com que o navegador simplesmente congele poucos segundos após ser aberto no iOS.

Publicidade

O bug começou a ganhar visibilidade após dezenas de usuários relatarem o problema nos fóruns de suporte do Google e no Reddit. De acordo com os relatos, o aplicativo simplesmente trava poucos segundos após ser aberto, tornando-se complemente inutilizável.

Inicialmente, muitas pessoas acreditaram se tratar de um problema exclusivo do iOS 15.2, versão citada na maioria das reclamações. No entanto, versões anteriores do navegador continuam funcionando sem qualquer problema na versão mais recente do sistema operacional de iPhones. Segundo o 9to5Google, o bug pode ser reproduzido, até mesmo, na beta do iOS 15.3, o que leva a crer se tratar de um problema exclusivo da versão atual do navegador.

Soluções conhecidas como reiniciar o smartphone, fazer um instalação limpa do iOS ou simplesmente reinstalar o aplicativo parecem não ter qualquer efeito contra o bug. Algumas pessoas relataram que limpar o cache do aplicativo é o suficiente para resolver o problema. No entanto, para que isso seja feito, é necessário acessar o menu de configurações presente dentro dele — algo impossível caso o app esteja congelado.

Caso você utilize o Chrome em seu iPhone, é recomendável adiar a atualização do navegador até o Google libere uma correção para o problema, o que (possivelmente) deverá ocorrer nos próximos dias.