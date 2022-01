Lançamento do dia no Apple TV+: “A Surda Absurda”

Cá estamos com o primeiro lançamento de 2022 do Apple TV+: a animação “A Surda Absurda“ (“El Deafo”), baseada na super-heroína com deficiência auditiva criada pela autora americana Cece Bell.

Publicidade

Como havíamos informado, a produção é uma narrativa autobiográfica que conta a história de Cece, uma jovem perspicaz que começa a perder progressivamente a audição. Além dos desafios diários de aprender a viver com seu novo aparelho auditivo, Cece desenvolve um alter ego, a Surda Absurda, que transforma sua deficiência num superpoder e a ajuda a se reconhecer como extraordinária.

Ir à escola e fazer novos amigos pode ser bem difícil. Agora ter que fazer os dois enquanto usa um aparelho auditivo enorme no peito? Só com superpoderes! Com uma pequena ajuda de sua alter ego super-heroína, Surda Absurda, Cece aprende a abraçar suas diferenças.

(Re)veja o trailer abaixo:

A produção conta com as vozes originais de Lexi Finigan (Cece), Pamela Adlon (“Bob’s Burgers”), Jane Lynch (“Glee”) e Chuck Nice (“Star Talk”).

Publicidade

Já são três episódios disponíveis; outros serão disponibilizados às sextas-feiras, como tradicionalmente acontece — a Apple não informou quantos serão no total. Uma ótima opção para assistir com os pequenos! 😉

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.