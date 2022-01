PDF Expert agora suporta conversão de PDFs para Word, Excel e mais

Um dos melhores editores de PDF disponíveis no mercado, o PDF Expert foi atualizado para a versão 7.9 com mais recurso bastante solicitado pelos usuários. Depois de adicionar recentemente o suporte ao SharePlay para edições via FaceTime, a Readdle desta vez implementou em seu software a possibilidade de converter PDFs diretamente pelo app.

Agora, é possível transformar os arquivos PDF em formatos como Word, Excel, PowerPoint, JPG, PNG, TXT e muitos outros. Com isso, não há mais a necessidade de recorrer a ferramentas de terceiros após a edição de um PDF no PDF Expert, deixando o trabalho completamente a cargo do app.

Você pode, por exemplo, transformar um PDF em um arquivo Word ( .docx ) para editar o conteúdo do documento diretamente pelo aplicativo da Microsoft — o que também vale para outros apps do pacote Office, como o Excel. Além disso, é possível transformar PDFs em imagens para facilitar o compartilhamento.

Vale ressaltar que a nova funcionalidade só está disponível para quem assina o PDF Expert PRO, o qual pode ser testado gratuitamente por uma semana (após este período, são cobrados R$193 por ano).

Com a assinatura, é possível também editar o texto original dos PDFs, adicionar e editar imagens, assinar documentos, bem como ter acesso a um conjunto de ferramentas de construção e até proteger o acesso ao documento com uma senha.

Porém, o PDF Expert funciona no modelo freemium e também conta com uma versão grátis. Obviamente mais limitada, ela permite ler, fazer anotações, desenhar com o dedo (ou com o Apple Pencil), trabalhar na nuvem, criar notas e sumários, e até preencher formulários.