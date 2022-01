SharePlay? Tinder permitirá que amigos assistam a “deslizes” no app

Assistir a filmes/séries ou ouvir músicas em conjunto é uma das sensações do momento no mundo dos serviços de streaming — tanto que a Apple lançou no ano passado o SharePlay, o qual permite usuários assistir a conteúdos sincronizados durante chamadas no FaceTime (o Spotify também tem um recurso do gênero).

Mas e se você quiser navegar por diferentes perfis em um app de relacionamento e reagir a eles em tempo real com seus amigos? Bem… até onde se sabe, isso ainda não é possível de maneira nativa em alguma plataforma, mas esta situação deverá mudar quando o Tinder implementar um novo recurso que está sendo desenvolvido por seus engenheiros.

Denominado “Swipe Party”, ele permitirá ao usuário convidar amigos para assistir enquanto você desliza pelos diferentes usuários da plataforma, conforme publicado pelo pelo GratisDatingTips.nl, que foi quem primeiro encontrou evidências do recurso no código do app para Android.

O Tinder confirmou que está desenvolvendo a funcionalidade, de acordo com o TechCrunch, que ainda divulgou uma captura de tela destacando que menções ao “Swipe Party” também estão presentes no código do app para iOS. O site, inclusive, deixou claro como deverá funcionar o sistema de convites para uma “festa”.

Ao que tudo indica, os amigos “espectadores” não precisarão ser usuários tradicionais do app de relacionamentos e poderão participar da “Swipe Party” como convidados. Para isso, só precisarão fornecer o número de telefone (para o qual será enviado um código de confirmação), inserir o nome e a data de nascimento.

O usuário que vai “gerenciar” a festa, por sua vez, deverá conceder acesso à câmera e ao microfone.

Com o recurso, vai acabar aquela necessidade de fazer uma captura de tela daquele perfil interessante (ou não) e mandar para o amigo avaliar. 😜