Tim Cook faturou quase US$100 milhões com salário e ações em 2021

O CEO da Apple, Tim Cook, nem precisou jogar na Mega da Virada para arrecadar uma bolada daquelas em 2021: somando seu salário com bonificações em ações da Maçã, o executivo faturou US$98,7 milhões (cerca de R$560 milhões) no ano passado, de acordo com documentos enviados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (Securities and Exchange Commission, ou SEC).

No caso, 2021 marcou o 10º aniversário do mandato de Cook como CEO. Sendo assim, além do seu salário de US$3 milhões, ele recebeu um prêmio de ações equivalente a mais de US$82 milhões.

Em 2021, comemoramos o 10º aniversário da liderança de Tim Cook como CEO. Tem sido uma década notável para a Apple e, em 2021, o Sr. Cook recebeu um prêmio de ações pela primeira vez desde que foi promovido a CEO em agosto de 2011. A estrutura deste prêmio está mais bem alinhada com as ações restritas baseadas em desempenho e com base no tempo concedido aos nossos outros diretores executivos nomeados, enquanto a quantia reconhece sua liderança excepcional e é compatível com o tamanho, o desempenho e a lucratividade que a Apple alcançou durante sua gestão.

Além desses ganhos, Cook possui mais 5 milhões de ações da Apple investidas (as quais valem mais de US$750 milhões), fazendo-o alcançar um patrimônio de mais de US$1 bilhão.

O documento também informa quanto a Apple gasta para manter Cook seguro e para deslocá-lo em um jato particular para viagens — vale notar que o conselho administrativo da Apple implementou uma política, em 2017, a qual exige que Cook use aeronaves privadas para todas as suas viagens de negócios e pessoais por “razões de segurança e eficiência”.

Nesse sentido, a Apple gastou pouco mais de US$712 mil em viagens de Cook em 2021. Este número inclui despesas de voo por hora e outros custos variáveis incorridos pela companhia, incluindo taxas de combustível, taxas de partida e taxas de pouso. A Apple também gastou um total de US$630 mil em segurança para Cook.

As compensações de outros executivos da Apple, como Luca Maestri, Kate Adams, Jeff Williams e Deirdre O’Brien, variaram de US$26 a US$27 milhões no ano passado.

