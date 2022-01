Usuários relatam problema com o viva-voz dos iPhones 13

A linha iPhone 13 parece estar sofrendo com vários problemas de áudio envolvendo os microfones desde seu lançamento, ocorrido em setembro passado. Na última semana noticiamos aqui, por exemplo, o aparente sumiço do recurso de cancelamento de ruído em ligações entre os novos aparelhos.

Desta vez, outro problema a ganhar mais visibilidade diz respeito ao modo viva-voz do dispositivo, o qual tem feito, segundo usuários, com que o microfone do aparelho seja desativado por completo durante as ligações quando ligado, impedindo que alguém em uma chamada escute o que é dito pelo usuário. Dispositivos mais antigos como o iPhone 12, por exemplo, não parecem contar o problema.

De acordo com o iDrop News, existe uma série de reclamações nos fóruns de suporte da Apple cobrindo o problema, com as mais antigas datando ainda de outubro do ano passado — apenas um mês após o lançamento dos iPhones 13.

Alguns usuários declararam ter levado seus iPhones para Apple Stores a fim de averiguar o problema. No entanto, em todos os casos, os funcionários das lojas foram incapazes de identificar sua causa. Além disso, nenhuma das soluções sugeridas pelo suporte da empresa parecem resolver o bug.

Entrei em contato com o suporte da Apple várias vezes e no final eles disseram: “Você pode provar com um vídeo que o que você está dizendo é realmente o caso?” Eles me disseram que não encontraram nenhum problema de hardware depois de executar o teste de diagnóstico.

Ainda não se sabe se o problema com o viva-voz tem relação com a ausência do cancelamento de ruído em ligações nos iPhone 13, mas é improvável que ambos estejam sendo causados por problemas nos microfones dos aparelhos, que não mudaram em nada desde a última iteração do smartphone da Apple e que continuam funcionando perfeitamente em outras situações.

Embora não seja possível afirmar com precisão a grandeza do problema, a quantidade de reclamações de usuários existentes pela internet sugere se tratar de algo mais abrangente. Mesmo assim, a Apple ainda não comentou o assunto.

via iMore