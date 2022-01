Audio Trimmer permite cortar áudios no iOS/iPadOS

Editar imagens e vídeos no iOS é tão fácil quanto recebê-los, graças às opções nativas e às centenas de alternativas presentes na App Store.

Editar/cortar áudios, no entanto, não é uma tarefa tão fácil assim. O aplicativo nativo de Gravador permite apenas a edição de áudios gravados no próprio iPhone e opções de terceiros são escassas.

O aplicativo Audio Trimmer, contudo, chega para resolver essa situação de uma forma bem elegante. Com ele, é possível cortar arquivos de áudio de forma rápida. Basta selecionar um arquivo no iCloud Drive (ou em outros serviços de nuvem) e utilizar as ferramentas providas pelo app.

A interface é bem simples e permite que você corte o áudio com precisão (graças ao gesto de pinça para dar zoom) e ainda ouça um preview do novo arquivo. Após as edições, basta salvá-lo onde preferir.

O Audio Trimmer está disponível para iOS/iPadOS (e macOS, se você tiver uma máquina com Apple Silicon) de forma gratuita, porém o desenvolvedor do app já deixou a entender que ele se tornará pago no futuro — então, não custa baixá-lo logo. 😉

via 9to5Mac