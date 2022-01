Como adicionar/remover a Carteira MagSafe no Buscar

Quando lançou a linha de iPhones 12, a Apple aproveitou para relançar a marca MagSafe, que permite usar o carregador homônimo e outros acessórios, como capas.

Junto a isso, a Maçã também lançou a Carteira de Couro com MagSafe. Com ela, você pode armazenar até três cartões e prendê-la magneticamente na traseira dos iPhones, dispensando o uso de uma carteira tradicional para muita gente.

No lançamento dos iPhones 13, a empresa atualizou a carteira não só com novas cores, mas também uma nova funcionalidade: a possibilidade de inseri-la no app Buscar (Find My).

Assim, você pode ser alertado quando ela se desprender do seu iPhone e evitar a perda de seus preciosos cartões de crédito. 😛 Veja como usar o acessório por aí!

Antes de mais nada, certifique-se de que a carteira que você possui é compatível com o Buscar. Até o momento, ela está disponível nas seguintes cores:

Castanho-dourado

Cereja-escuro

Ipê-roxo

Verde-sequoia

Meia-noite

Assim que tirar a carteira da caixa, basta posicioná-la na traseira de um iPhone compatível com o MagSafe para que uma animação apareça na tela. Toque em “Continuar” e confirme a adição dela ao app Buscar.

Se ela não aparecer, certifique-se de que o iPhone esteja atualizado. Se persistir, pressione o botão lateral do iPhone para colocá-lo em repouso. Desperte-o e desbloqueie. Coloque a carteira novamente na parte de trás e aguarde alguns segundos.

Quando quiser visualizá-la, abra o app Buscar, vá até a aba “Dispositivos” e toque nela. A Apple lembra, contudo, que o acessório não aparecerá no app Buscar do Apple Watch. 🤷‍♂️

Por lá, você também poderá ativar/desativar a notificação de quando ela for desacoplada do iPhone e a opção de mostrar o seu número de telefone caso algum outro usuário encontre-a.

Para removê-la do app Buscar posteriormente, basta tocar em “Remover Este Dispositivo” e depois em “Remover” para confirmar a ação.

Legal, não?! 💳

