Como encontrar os seus AirPods usando a rede do app Buscar [iPhone, iPad e Mac]

A rede do aplicativo Buscar (Find My) pode ser usada para encontrar seus dispositivos, como os iPhones/iPads e os AirTags vinculados ao seu ID Apple.

Mais recentemente, a Apple passou a permitir que você também possa encontrar os seus AirPods Pro e AirPods Max (além dos recém lançados AirPods de terceira geração) usando a rede do app Buscar — seja pelo iPhone/iPad ou pelo Mac que estejam devidamente logados com o mesmo ID Apple usado nos fones de ouvido, obviamente.

Esse recurso pode ser considerado como uma evolução da busca dos fones de ouvido, que já estava presente há algum tempo no Buscar. Confira, nos próximos parágrafos, como usá-lo!

Antes de mais nada, você precisa ter ativado previamente a rede do app Buscar nos AirPods. Certifique-se de que fez isso indo até Ajustes » Bluetooth em um iPhone/iPad e toque no botão “i” ao lado dos AirPods. Em seguida, desça até o fim da página e confira se a rede do Buscar está ativada.

Os AirPods Pro/Max também precisam estar devidamente atualizados para a versão de firmware 4A400 e com o iOS/iPadOS 15.0.1 ou posterior, no caso do iPhone/iPad. Feito isso, quando acontecer de perder os seus AirPods, você pode procurá-los usando diretamente o app Buscar.

É importante frisar que você poderá ver a localização dos fones por um período de até 24 horas depois da última conexão ao seu dispositivo, mesmo quando eles não estiverem por perto.

Para localizá-los, abra o app Buscar no seu iPhone/iPad ou Mac e, na aba “Dispositivos”, toque nos seus AirPods. Você verá a localização aproximada deles no mapa.

Caso eles estejam por perto e conectados ao Bluetooth, será possível reproduzir um som para ajudar a encontrá-los. Para isso, toque em “Reproduzir Som”.

Também é possível usar um recurso parecido com a Localização Precisa dos AirTags, que permite encontrar os seus fones (permitindo inclusive alternar entre os lados direito e esquerdo). Para isso, toque em “Buscar”.

Caso eles estejam próximos, a tela ficará azul e mostrará os passos na tela que lhe ajudarão a encontrá-los. Mais abaixo, você também pode ativar uma opção para ser notificado se esquecer dos fones e até marcá-los como perdidos, por exemplo.

Bem bacana, não?! 🎧

