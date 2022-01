Como verificar o armazenamento no Apple Watch

As primeiras gerações do Apple Watch contavam com uma memória interna de 8GB. A partir do Series 3 (GPS + Cellular), eles passaram a contar com o dobro (16GB) e no Series 5 em diante, com 32GB.

Publicidade

Apesar de a App Store do smartwatch não contar com uma vasta quantidade de aplicativos como no iPhone/iPad, ela possui vários títulos interessantes.

Portanto, caso você esteja sem espaço no relógio ou só quer mesmo conferir o armazenamento nele, é possível fazer isso de uma forma superfácil, tanto no iPhone quanto no próprio Apple Watch.

Como verificar o armazenamento do Apple Watch pelo iPhone

Abra o app Watch e vá em Geral » Armazenamento. Aguarde alguns segundos até que o gráfico apareça com o espaço total do seu relógio e quanto foi usado, dividido em subcategorias.

Abaixo, você verá quanto armazenamento cada aplicativo instalado foi usado. Toque em um deles para verificar o tamanho do app e a quantidade de documentos e dados usados.

Como verificar o armazenamento do Apple Watch pelo relógio

No Apple Watch, vá em Geral » Armazenamento. Na parte superior, você verá um gráfico separado por cores com os tipos de arquivos armazenados no relógio. Abaixo, é possível ver a quantidade de memória usada por cada app.

Assim como no iPhone, você pode tocar em um deles para visualizar o tamanho do app e de documentos e dados utilizados.

Publicidade

Você costuma usar muitos apps no seu relógio? ⌚️

Apple Watch Series 3 de Apple Preço à vista: a partir de R$2.339,10

Preço parcelado: em até 12x de R$216,58

Tamanhos: 38mm ou 42mm

Material: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: prateada ou cinza-espacial

Lançamento: setembro de 2017 Comprar

Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$3.419,10

Preço parcelado: em até 12x de R$316,58

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Material: alumínio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: prateada, dourada ou cinza-espacial

Lançamento: setembro de 2020 Comprar

Apple Watch Series 7 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.769,10

Preço parcelado: em até 12x de R$441,58

Tamanhos: 41mm ou 45mm

Materiais: alumínio, aço inoxidável ou titânio

Características: GPS ou GPS + Cellular

Cores: diversas

Lançamento: setembro de 2021 Comprar

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão de vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.