Apple descontinua Beddit Sleep Monitor 3.5 silenciosamente

A Apple parou de vender oficialmente o acessório Sleep Monitor 3.5, lançado por sua subsidiária focada em monitoramento de sono Beddit cinco anos após anunciar a compra da empresa.

O acessório era vendido por US$150 e foi lançado pela empresa apenas um ano após ter sido adquirida pela gigante de Cupertino, em 2017. Desde então, a Apple deixou de anunciar novos lançamentos para a sua subsidiária tanto em hardware quanto em software.

O Beddit Sleep Monitor 3.5 era capaz de medir não só a duração do sono do usuário, mas também de coletar dados como a frequência cardíaca, respiração, ronco, temperatura e umidade do ambiente.

O acessório ainda parece listado em algumas Apple Stores pelo mundo, mas sem estoque disponível. Em países como os Estados Unidos, por exemplo, o produto foi completamente removido do catálogo da loja.

Esse, no entanto, não é primeiro sinal de “abandono” dado pela Apple para a Beddit desde sua compra. Em 2018, o app da empresa teve seu serviço de nuvem desligado pela Maçã logo após perder seu suporte para dispositivos Android, recursos inclusos até versão 3.0 do app/acessório — o que desagradou usuários mais fiéis do serviço.

Ainda é possível baixar o aplicativo usado para controlar o tracker, que deverá continuar funcionando para usuários que possuam o Sleep Monitor 3.5. No entanto, o aplicativo só pode ser acessado em regiões selecionadas.

Como notado pelo 9to5Mac, o movimento pode ter a ver com os recentes rumores relacionados ao “Apple Watch Series 8”, que deverá contar com um sistema de monitoramento de sono mais complexo do que o visto atualmente. Desta forma, é possível que a Apple tenha redirecionado a atenção de sua subsidiária para a próxima iteração do relógio inteligente.