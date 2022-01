Apple destaca serviços e lucro recorde da App Store em 2021

A Apple destacou, hoje, o crescimento e as principais conquistas obtidas por seus serviços ao longo de 2021, divulgando números que expressam o sucesso de suas empreitadas durante no último ano — aproveitando, ainda, para destacar o faturamento recorde da App Store no fim do ano, entre outras coisas.

Vamos conferir tudo isso?

Apple Fitness+

É claro que a Maçã não deixaria de enaltecer o Apple Fitness+, o qual, segundo a empresa, “ajudou milhares de pessoas ao longo do ano a adotar um estilo de vida mais saudável”.

A companhia destacou que o serviço conta agora com mais de 2 mil aulas em seu acervo, sendo essa a maior biblioteca de conteúdo fitness em 4K UHD do mundo — e que continua lançando novidades semanalmente.

A empresa também aproveitou para lembrar que agora as Coleções (Collections) e a Hora de Correr (Time to Run) já estão disponíveis para assinantes.

Apple TV+

No que diz respeito ao seu serviço de streaming de filmes e séries, a Apple preferiu dar destaque às mais de 736 indicações recebidas por suas produções ao longo de 2021 — incluindo “Ted Lasso”, “CODA” e “Finch” —, tendo vencido 190 delas.

Segundo a companhia, este ano os assinantes poderão desfrutar de novos originais bastantes aguardados incluindo “A Tragédia de Macbeth”, “WeCrashed”, “The Afterparty”, “Fraggle Rock: Back to the Rock”, “Severance” e “Suspicion”, como bem como novas temporadas de sucessos como “Servant”, “Mythic Quest”, “Ted Lasso”, “Physical”, “Truth Be Told” e “The Morning Show”.

A empresa não forneceu o número atualizado de assinantes obtido pelo Apple TV+ e tampouco especificou os índices de audiência de suas produções — mas ressaltou que o app do serviço já está disponível em mais de 1 bilhão de dispositivos pelo mundo.

Apple Music

A chegada de recursos populares como o áudio Lossless e o Áudio Espacial foi o principal foco da empresa quanto ao Apple Music, o qual já conta com mais de 90 milhões de faixas em sua biblioteca. Além disso, a companhia destacou o lançamento da Assinatura Voice do Apple Music.

A empresa também ressaltou que, pela primeira vez no streaming de música e como parte da missão contínua da Apple de apoiar a comunidade global de artistas, o Apple Music incorporou a tecnologia inigualável do Shazam para identificar os criadores apresentados nas milhares de mixagens de DJ disponíveis no serviço — para que eles possam ser compensados por suas contribuições.

Ainda este ano, a Maçã afirma que os ouvintes podem esperar ainda mais estreias globais, exclusividades, entrevistas em profundidade, transmissões ao vivo, mixagens de DJ e a melhor experiência de streaming de música clássica do mundo com os recursos mais amados do Primephonic — adquirido pela companhia em agosto do ano passado e que terá um app exclusivo — além de recursos de navegação e pesquisa ainda melhores, exibições detalhadas de metadados de música clássica e muito mais.

App Store

Naturalmente, a gigante de Cupertino também celebrou o sucesso da App Store, a qual foi responsável por gerar mais de US$60 bilhões em lucros só em 2021 — um novo recorde para a Maçã.

Desde seu lançamento, em 2008, a loja de aplicativos da Apple já faturou mais de US$260 bilhões, o que inclui vendas de aplicativos, compras internas e inscrições realizadas dentro da App Store.

Apple Arcade

A companhia também lembrou que o Apple Arcade conta agora com mais de 200 games em seu catálogo, os quais podem ser jogados sem a presença de compras internas ou propagandas em seus dispositivos.

Outros serviços

Ademais, a Apple também comentou brevemente as novidades introduzidas com o iOS 15 em serviços como o Podcasts e Maps, os quais ganharam um novo visual e novos recursos importantes em 2021.

O iCloud+, a nova assinatura do serviço de nuvem da Maçã e seus recursos como a Retransmissão Privada (Private Relay) e o Ocultar Meu Email (Hide my Email), também foram citados pela companhia.

Por fim, a Maçã aproveitou para celebrar a marca de 100 milhões de usuários mensais atingida pelo Apple Books.

De fato, 2021 foi um ano e tanto para os serviços da Apple!