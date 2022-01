Apple TV+: “The Morning Show” é renovada para a 3ª temporada

Primeiro grande sucesso do Apple TV+, a série “The Morning Show” ganhará mais uma temporada — cuja data de estreia ainda não foi divulgada.

A Apple anunciou a novidade, inicialmente, em comunicado no qual fez um apanhado geral dos seus atuais serviços. Logo em seguida, a companhia divulgou uma nova página dedicada para o anúncio.

A empresa destacou algumas mudanças no time que atua nos bastidores da produção. Entre elas, Kerry Ehrin, que desenvolveu e participou como showrunner nas duas primeiras temporadas da série, assumirá a cadeira de consultora na terceira temporada.

Seu antigo cargo ficará nas mãos de Charlotte Stoudt, a qual assinou um novo acordo plurianual com a Apple para produzir séries roteirizadas. Demonstrando animação para unir forças com o Apple TV+ e “The Morning Show”, ela elogiou o elenco, a equipe e a história da produção.

O elenco, liderado pela fenomenal Jennifer Aniston e Reese Witherspoon, é realmente de morrer. Kerry, Mimi e Michael, e as equipes da Media Res, Hello Sunshine e Echo Films, criaram um mundo irresistível que é igualmente delicioso e provocativo.

Vale recordar que a segunda temporada de “The Morning Show” girou em torno da decisão de Alex (Aniston) e Bradley (Witherspoon) de expor, ao vivo e em rede nacional, a cultura tóxica de assédio criada pelos executivos da rede de TV em que trabalham.

Resta saber quais caminhos serão seguidos pelos roteiristas na continuação… 😉

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.