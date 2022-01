Beats Fit Pro chegarão ao Brasil por R$2.600; a Portugal, por 230€

Lançados no começo de novembro do ano passado, os fones de ouvido sem fio Beats Fit Pro, comercializados pela subsidiária da Apple, foram homologados pela Anatel alguns dias depois — e agora tiveram seus preços revelados no Brasil, bem como em Portugal.

Por aqui, os fones de ouvido custarão R$2.600 — já em Portugal, eles estarão disponíveis por 230€. São quatro opções de cores: Preto Beats, Beats White, Stone Purple e Sage Gray.

Como informamos, os Beats Fit Pro têm um design no estilo “asa” e vêm com três opções de pontas de silicone. Eles são controlados por um botão multifuncional único, disponível nos dois lados e contam contam, ainda, com suporte para Áudio Espacial com rastreamento dinâmico da cabeça para músicas, filmes e jogos, Cancelamento Ativo de Ruído e modo Transparência.

Eles vêm equipados com o chip H1 e oferecem suporte para Bluetooth Classe 1, suporte ao “E aí, Siri”, emparelhamento simples com aparelhos Android, resistência IPX4 e suporte ao app Buscar (Find My).

Ainda não há informações de quando as vendas estarão disponíveis tanto no Brasil quanto em Portugal, mas agora não deverá demorar muito mais.

Beats Pill+ é descontinuado

Ainda falando de produtos da Beats, o 9to5Mac acaba de trazer informações de que a subsidiária da Maçã descontinuou o alto-falante Bluetooth Beats Pill+, anunciado pela primeira vez em 2015.

Best Beats product is now discontinued. Apple and Beats now lack a battery-powered speaker. Sonos makes a couple though. https://t.co/NFFnGEB5da — Mark Gurman (@markgurman) January 10, 2022 O melhor produto da Beats foi descontinuado. Apple e Beats agora não possuem um alto-falante com bateria. A Sonos faz alguns, no entanto.

O alto-falante ainda está disponível em varejistas terceirizados selecionados, mas foi completamente removido dos sites da Beats e da Apple. Vale notar que esse foi o primeiro produto lançado pela marca após sua aquisição pela Apple, em 2014.

