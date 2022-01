BOE poderá fabricar telas OLED de até 15″ para futuros iPads

As relações da Apple com a BOE, fabricante chinesa de telas, têm se estreitado a cada ano: a fornecedora já é responsável pelos painéis de uma parcela significativa de todos os iPhones vendidos no mundo, e poderá, em breve, tomar da LG o segundo lugar nesse quesito (a Samsung Display ainda é líder disparada). Agora, a BOE parece estar pronta para alçar outros voos: os iPads.

De acordo com o The Elec, a fabricante finalizou recentemente a conversão de uma das suas fábricas na China com o objetivo de produzir telas OLED para dispositivos que vão além dos smartphones, como computadores e tablets.

Sendo a Apple uma das principais clientes da BOE, a suspeita é de que o investimento possa estar justamente relacionado aos tablets da Maçã. Isso bate com as previsões recentes, feitas por Mark Gurman, de que a Apple poderá lançar um iPad de 15″ em algum momento futuro.

Na “nova” fábrica, a fornecedora é capaz de produzir telas OLED de até 15 polegadas — no momento, a maior tela do tipo produzida pela BOE para a Apple é a de 6,1 polegadas para iPhones 12 e 13.

Vale notar que, com a fábrica recém-renovada, a BOE poderá fabricar painéis OLED com a tecnologia two-stack, que efetivamente tem duas camadas de emissão de cores — reduzindo, com isso, problemas característicos da tecnologia, como o burn-in, e tornando as telas mais brilhantes. Essa tecnologia, vale notar, também vem sendo desenvolvida para uso em veículos (principalmente elétricos), cujos painéis usam cada vez mais displays sensíveis ao toque.

Até o momento, a Apple faz uso apenas de telas OLED de camada única nos seus iPhones e Apple Watches, mas provavelmente optará pela tecnologia mais sofisticada quando finalmente estrear seus iPads [Pro?] com OLED. Ou seja, a BOE parece ter largado na frente nessa disputa — ainda que o sucesso da fabricante só possa ser declarado quando a produção em massa das telas de fato começar.

Aguardemos, portanto, as cenas dos próximos capítulos.

