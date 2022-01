Dica: você pode usar o FaceTime na TV… com um Xbox

Se você e seu círculo de contatos têm como costume usar o FaceTime para se comunicar, é possível que, em algum momento, frustrações tenham pairado no ar quando vocês perceberam que não há uma forma fácil de fazer as videochamadas da Maçã num aparelho de televisão. A forma mais simples de fazê-lo é usar o AirPlay 2 e um iPhone/iPad estrategicamente posicionado, mas essa… bom, não é uma experiência muito boa.

Por outro lado, o usuário do Reddit JavonTEvans descobriu recentemente que há uma forma de acessar chamadas do FaceTime de forma nativa na sua televisão com apenas um aparelho (e um acessório conectado a ele). Apple TV? Não, não — um console Xbox Series X/S.

Para usar o serviço de videochamadas da Apple no videogame, basta ter uma webcam compatível conectada a ele, como a Logitech C930. A partir daí, tudo o que você precisa fazer é abrir o navegador Edge — que foi atualizado há alguns meses e agora é baseado no motor de renderização Chromium, do Google —, abrir o seu email e clicar no link para uma chamada do FaceTime (alguém precisa lhe convidar com antecedência, portanto).

Pronto! Você poderá fazer a conversa diretamente da sua TV — ideal para juntar grupos grandes ou simplesmente ter uma conversa mais relaxada diretamente do seu sofá.

Tendo em vista a simplicidade da coisa toda, é de se imaginar a razão para a Apple nunca ter adicionado um recurso semelhante à Apple TV. Claro que, para isso, alguma câmera (via um periférico ou mesmo um iPhone/iPad conectado) teria de ser adicionada à equação, mas esse me parece o tipo de cenário que poderia apelar a muita gente, especialmente num cenário pandêmico.

Rumores para isso até já existem, mas, por ora… fiquemos no Xbox, mesmo. 🤷‍♂️

