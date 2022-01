Jason Sudeikis, de “Ted Lasso”, vence mais um Globo de Ouro

Repetindo sua vitória no ano passado, o ator Jason Sudeikis foi eleito Melhor Ator em uma Série Musical ou de Comédia no Globo de Ouro, por sua atuação no sucesso “Ted Lasso”, sucesso do Apple TV+.

Também como em 2021, essa foi a única vitória da Apple na premiação mais recente — na qual ela havia sido indicada em outras oito categorias.

Thank you @jasonsudeikis for bringing your A Game to Ted Lasso. Congratulations on taking home the #GoldenGlobe for Best Television Actor – Musical/Comedy Series. pic.twitter.com/nOcNGRzlz2 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022

Billy Crudup e Mark Duplass também haviam sido indicados ao prêmio de Melhor Ator/Atriz Coadjuvante em Série pela atuação em “The Morning Show” — mas perderam para O Yeong-su (“Round 6”) e Sarah Snook (“Succession”). Já a estrela Jennifer Aniston perdeu na categoria Melhor Atriz em Série – Drama para Michaela Jae Rodriguez (“Pose”).

“CODA”, que recentemente coletou várias premiações, foi vice-campeão na categoria Melhor Filme – Drama, derrotado por “Ataque dos Cães”.

Vale notar que as gravações da terceira temporada de “Ted Lasso” deverão começar (se já não se iniciaram) este mês.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

