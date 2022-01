Novo iPhone SE chegará em março com evento virtual, diz Gurman

Desde 2014, a Apple tem realizado eventos especiais no início de cada ano (geralmente em março e/ou abril) para apresentar novos produtos — e, neste ano, as previsões não são diferentes disso.

Publicidade

De acordo com o jornalista da Bloomberg, Mark Gurman, em seu boletim informativo “Power On”, o primeiro evento especial da Apple de 2022 deverá ocorrer em março ou abril. Com a explosão de casos do novo Coronavírus (COVID-19) causados pela variante Ômicron, as expectativas são de que o evento seja, novamente, virtual.

Segundo as informações, a estrela desse (suposto) evento será o novo iPhone SE, o qual, de acordo com rumores, será equipado com 5G. Gurman concorda, ainda, com as especulações de que o dispositivo manterá seu design atual (remanescente do iPhone 8) e que ele contará com atualizações internas (chips, câmera, etc.)

Gurman também espera o anúncio de outros produtos nesse primeiro evento do ano, como um novo Mac mini e/ou um MacBook Air redesenhado.

WWDC22

Após o evento especial, Gurman aponta que o segundo grande momento da Maçã este ano será a Worldwide Developers Conference (WWDC) de junho, a qual contará com as atualizações habituais dos sistemas operacionais da companhia — iOS 16 (codinome Sydney), tvOS 16 (Paris), macOS 13 (Rome) e watchOS 9 (Kincaid).

Publicidade

Apesar de meses à frente, ele acredita que, em vez de voltar para o formato presencial, há uma “quase certeza” de que a WWDC22 também será virtual.

Pelo visto, ainda levará mais algum tempo para aproveitarmos os grandes eventos da Apple como antigamente…