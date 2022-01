O que acontece se o espaço do meu iCloud terminar?

O iCloud é o serviço de armazenamento de imagens, vídeos e documentos na nuvem da Apple. Ele foi lançado em 2011 e, de lá pra cá, vem ganhando cada vez mais funções — como as novidades de privacidade do iCloud+, por exemplo.

Apesar de tudo isso, o plano mais básico (e gratuito) do serviço segue contando com os mesmos míseros 5GB, considerado um número muito pequeno para armazenar as suas informações pessoais.

Caso você não queira pagar, no mínimo, R$3,50 para aumentar esse armazenamento (para 50GB), fique atento de que alguns recursos não funcionarão mais corretamente quando o espaço encher. Confira alguns exemplos:

O dispositivo não realizará mais os backups de seus dados.

Novas fotos e vídeos não serão transferidas para o Fotos do iCloud.

O iCloud Drive e as mensagens não ficarão atualizadas entre os seus dispositivos.

Aplicativos que usam o iCloud (como o Notas e o Gravador) não serão sincronizados com os seus outros dispositivos, como o iPad e o Mac, por exemplo.

Não será mais possível enviar e receber emails com o endereço de email do iCloud.

A Apple lhe enviará alguns lembretes e notificações no seu dispositivo de que o seu espaço do iCloud está terminando ou já acabou.

Apesar disso, outros aplicativos não contam no armazenamento do iCloud. Portanto, eles não são prejudicados quando você ficar sem espaço disponível na nuvem da Apple. Entre esses exemplos, temos: Calendário, Lembretes, Carteira, Casa e a sincronização do Safari.

Como visualizar o armazenamento livre no iCloud

Você também pode visualizar essas informações e fazer o upgrade do seu plano no serviço de armazenamento de uma forma muito simples.

No iPhone/iPad

Abra os Ajustes e toque na sua foto, no topo da página. Em seguida, vá em “iCloud”. Um gráfico na parte superior mostrará a quantidade total de espaço no seu plano e quanto já foi consumido.

No Mac

Abra as Preferências do Sistema e clique em “ID Apple”. Depois, clique em “iCloud” na barra lateral para visualizar o gráfico com o espaço total do seu plano e quanto já foi usado.

Que a Apple, ao menos, aumente logo a quantidade de armazenamento gratuita do iCloud, não é mesmo?! 🙏

