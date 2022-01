Operadoras europeias querem banir o Private Relay do iCloud+ [atualizado]

Disponível ainda em versão beta para usuários do iCloud+ no iOS 15, o recurso Retransmissão Privada (Private Relay) segue reunindo críticos — desta vez na Europa, onde algumas operadoras estão unindo forças para bloquear o recurso na região. As informações são do The Telegraph.

O grupo de operadoras, que inclui a Vodafone e a T-Mobile, assinou uma carta aberta na qual é afirmado que o recurso do iCloud+ “os impede de obter dados vitais da rede” e que isso afetará a capacidade das empresas de “gerenciar com eficiência as redes de telecomunicações”.

Como informamos, a Retransmissão Privada foi projetada para ocultar seus hábitos de navegação online para que ninguém — nem mesmo a Apple — possa ver os sites que você visita dentro do Safari. Ao ocultar essas informações, fica mais difícil para as empresas rastrear sua atividade online e criar perfis que possam ser usados para veicular anúncios direcionados a você.

Algumas operadoras, incluindo a O2, já apresentaram queixas aos órgãos reguladores europeus — outras empresas começaram a desativar o recurso enquanto usuários navegam na web usando seu plano de dados do celular, de acordo com as informações.

Vale notar que a disponibilidade do recurso já é limitada em algumas regiões, como China, Bielo-Rússia, Colômbia, Egito, Cazaquistão, Arábia Saudita, África do Sul, Turcomenistão, Uganda e Filipinas, onde existem leis que impedem a sua implementação.

Atualização10/01/2022 às 16:13

Além da Europa, parece que a T-Mobile também está bloqueando o recurso quando usuários estão conectado à sua rede móvel nos Estados Unidos.

@TMobileHelp What the hey? Why are you keeping us from using @Apple ‘s #icloud private relay? pic.twitter.com/EtdxkVSpWh — Jon Guidry (@guidryjd) January 10, 2022 @TMobileHelp mas o que? Por que você está nos impedindo de usar a Retransmissão Privada do #iCloud da @Apple?



A mudança não parece ser em toda a rede ainda, mas parece que a T-Mobile está implantando a restrição — isso significa que alguns usuários ainda podem usar o recurso quando conectados à rede celular, pelo menos por enquanto.

