Padrão Matter teve presença marcada na CES 2022

Desde que foi anunciado lá no fim de 2019 — na época, chamado de Projeto CHIP —, o padrão de automação Matter vem ganhando cada vez mais atenção de fabricantes de dispositivos domésticos inteligentes.

Caso você não esteja lembrado, esse é um padrão de automação doméstica de código aberto criado por uma série de empresas, incluindo Apple, Google e Amazon, a fim de tornar dispositivos inteligentes mais intercambiáveis entre sistemas e aparelhos.

Durante os últimos dois anos, não tivemos muitas mudanças no padrão, além da adoção dele por algumas fabricantes. Contudo, a última Consumer Electronics Show (CES) chegou para mudar esse paradigma, com uma série de empresas anunciando suporte e produtos compatíveis com o Matter.

Para provar o quão forte tem sido sua adoção, eis algumas das empresas a anunciarem algum tipo de suporte ao padrão:

A Amazon anunciou novas ferramentas de desenvolvimento compatíveis com o Matter, inclusive para utilizar a Alexa sem conexão com a internet;

anunciou novas ferramentas de desenvolvimento compatíveis com o Matter, inclusive para utilizar a Alexa sem conexão com a internet; O Google anunciou que aparelhos Android e Nest poderão se conectar com dispositivos Matter a partir da função de emparelhamento rápido;

anunciou que aparelhos Android e Nest poderão se conectar com dispositivos Matter a partir da função de emparelhamento rápido; A Belkin anunciou uma série de dispositivos compatíveis com o padrão durante a conferência;

anunciou uma série de dispositivos compatíveis com o padrão durante a conferência; Apesar de já ter anunciado suporte anteriormente, a Aqara mais uma vez anunciou que trará suporte ao Matter aos seus aparelhos via atualizações de firmware;

mais uma vez anunciou que trará suporte ao Matter aos seus aparelhos via atualizações de firmware; A Comcast anunciou que seu roteador xFi Advanced Gateway também ganhará suporte ao padrão;

anunciou que seu roteador xFi Advanced Gateway também ganhará suporte ao padrão; A Arlo Technologies declarou seu compromisso com o Matter como forma de solidificar sua posição sobre a compatibilidade de seus aparelhos no espaço doméstico inteligente;

declarou seu compromisso com o Matter como forma de solidificar sua posição sobre a compatibilidade de seus aparelhos no espaço doméstico inteligente; A LG também anunciou suporte ao padrão em seus dispositivos inteligentes, bem como diversas outras empresas, como Eve Systems, Nanoleaf, SmartThings (da Samsung), etc.

A Aliança de Padrões de Conectividade (Connectivity Standards Alliance, também conhecida como Zigbee Alliance) identificou mais de 20 empresas expondo ou apresentando aparelhos com suporte ao Matter durante conferência.

Apesar de o Matter ter seu lançamento programado somente para junho deste ano, já é possível notar o comprometimento das mais diversas empresas em suportar o novo padrão — algo que será positivo para todos os usuários.

via The Verge, CNET