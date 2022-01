Spotify HiFi atrasa e ainda não tem previsão de lançamento

Na corrida pelo streaming de músicas em altíssima qualidade, o Spotify até saiu na frente da Apple: a gigante sueca anunciou o Spotify HiFi lá nos idos de fevereiro do ano passado, enquanto a reprodução lossless do Apple Music foi revelada apenas três meses depois.

O problema é que, como vocês provavelmente já sabem, o Apple Music lossless já está entre nós há mais de um semestre, enquanto o Spotify HiFi… nem sinal dele, por enquanto. E se você está aguardando ansiosamente pelo recurso, talvez seja uma boa ideia procurar um banquinho para não se cansar.

Em uma atualização recente numa página do fórum do Spotify, a equipe de desenvolvimento da plataforma trouxe notícias não muito animadoras em relação à versão HiFi do serviço. Mais precisamente, ainda não há nenhuma previsão acerca da sua chegada.

A resposta da companhia foi a seguinte [tradução nossa]:

Nós sabemos que o áudio com qualidade HiFi é importante para vocês. Nós compartilhamos desse sentimento, e estamos animados para entregar uma experiência Spotify HiFi para usuários Premium no futuro. Mas ainda não temos detalhes de cronograma para compartilhar, neste momento.

Quando anunciou o HiFi, lá em fevereiro do ano passado, o Spotify mencionou, apenas de passagem, que o recurso seria disponibilizado para usuários do plano Premium em mercados selecionados “até o fim do ano” — isto é, 2021. Ou seja, o atraso já está sacramentado, e certamente deverá se estender por mais alguns meses (ou mais).

Resta saber, agora, se a demora dos suecos está representando alguma vantagem para a Apple e para outros serviços que entregam reprodução de alta qualidade e sem perdas, como o TIDAL. Alguém aí já abandonou o Spotify em busca de som mais fiel? Deixem suas experiências logo abaixo.

