WhatsApp Business ganha novos filtros de busca avançados

A versão corporativa do mensageiro mais popular do mundo, o WhatsApp Business, acaba de receber uma novidade que busca tornar a procura por mensagens e arquivos dentro aplicativo mais rápida e intuitiva.

Identificada pela primeira vez, como de costume, pelo pessoal do WABetaInfo, o novo recurso se chama Advanced Search Filters (Filtros de Busca Avançados) e permite que o usuário refine sua pesquisa a partir de uma lista categorias pré-determinadas.

Screenshot de um aparelho Android.

Agora, além dos filtros tradicionais já existentes como “Fotos”, “Documentos” e “GIFs”, é possível, também, pesquisar por mensagens específicas em conversas com remetentes presentes ou não na lista de contatos do usuário. Além disso, também é possível delimitar a busca por mensagens não lidas.

O aplicativo permite, ainda, que o usuário combine vários filtros de uma vez só para refinar ainda mais sua pesquisa, tornando a busca mais rápida.

A novidade já está disponível para beta testers do WhatsApp Business e está sendo liberada de forma gradual para usuários da versão padrão do aplicativo tanto no iOS quanto no Android. Segundo o WABetaInfo, os Filtros de Busca Avançados se tratam de um recurso exclusivo da versão da versão Business e não deverão chegar ao app principal do mensageiro.