Ana Villafañe e outros juntam-se ao elenco de “Bad Monkey”, do Apple TV+

Anunciada em agosto passado para o Apple TV+, a série dramática “Bad Monkey”, criada e roteirizada pelo cocriador de “Ted Lasso”, Bill Lawrence, já conta com um elenco de peso — incluindo a presença de Vince Vaughn (“Penetras Bons de Bico”).

Seguindo essa linha, informações do Deadline indicam que a Apple fechou o elenco da série com mais algumas adições. Dentre eles, estão Ana Villafañe (“Younger”), Rob Delaney (“Deadpool 2”), bem como Ahmed Elhaj e Arturo Luis Soria (“Insatiable”).

Como já comentamos, a série será baseada no livro homônimo de Carl Hiaasen e focará em Andrew Yancy (Vaughn), um ex-detetive recentemente rebaixado a inspetor de restaurantes no sul da Flórida. Certo dia, quando um braço decepado é encontrado por um turista, Yancy retorna “ao mundo de corrupção e ganância que ameaça destruir o meio ambiente no estado e nas Bahamas”. E sim, há um macaco na história.

Villafañe interpretará Rosa, uma médica legista de Miami que está começando a perceber que pode não ser adequada para seu trabalho, então fica feliz em abandonar o trabalho e ajudar Yancy (Vaughn) a tentar descobrir a história do braço decepado que ele traz para o seu laboratório.

Delaney, por sua vez, faz o papel de Christoper, o misterioso namorado de Eve (Hagner), cujo marido morreu em circunstâncias suspeitas. Elhaj interpreta Neville, um jovem pescador das Bahamas de boas maneiras que é forçado a entrar em ação quando um misterioso empresário derruba a casa de sua família para iniciar a construção de um resort chique.

Soria interpretará Rogelio, um detetive da polícia de Key West que procura seu melhor amigo e ex-parceiro, Yancy, com uma missão que mudará sua vida. A situação se complica ainda mais, já que o marido de Rogelio é advogado de Yancy.

A série é uma coprodução entre Apple Studios e Warner Bros. Television, produtora com a qual Lawrence atualmente tem contrato. Além de Vaughn e as adições recentes, o elenco também conta com Michelle Monaghan (“Missão: Impossível 3”), Jodie Turner-Smith (“Queen & Slim”) e Meredith Hagner (“Search Party”).

