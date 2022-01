App Flockr ganha novos recursos voltados para a saúde de pets

Em meados de 2015, falamos aqui sobre o aplicativo Flockr, desenvolvido por brasileiros (ex-estudantes da Apple Developer Academy), cujo objetivo era basicamente ser uma rede sociais para animais de estimação.

De lá pra cá, no entanto, o app amadureceu e agora também conta com novos recursos voltados para a saúde dos bichinhos de estimação — afinal, cada vez mais pets possuem plano de saúde e realizam exames periodicamente.

Justamente para facilitar a vida de tutores que precisam acompanhar a saúde dos seus pets, o app agora reúne todas as informações veterinárias necessárias e ajuda a lembrar de todos medicamentos e datas importantes.

É possível, ainda, registrar datas de banhos e tosas dos pets, bem como adicionar contatos específicos e verificar consultas, além de:

Acessar a carteira de vacinação digital;

Verificar o histórico de peso do seu pet;

Criar lembretes de medicamentos e vermífugos;

Registrar passeios com seu pet em tempo real;

Compartilhar os horários de tutela do pet.

Mais do que isso, usuários ainda têm acesso a uma boa seleção de recursos para a rede social do app, como adesivos e filtros personalizados para fotos, feed com fotos de todos os seus pets, entre outros.

Segundo os desenvolvedores, eles estão oferecendo R$1 por download para uma ONG por mês, além de estarem trabalhando para lançar um plano de saúde pet ainda nesse trimestre.

O que acharam das novidades?