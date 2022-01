App fraudulento teria lucrado US$13 milhões na App Store

Aproveitando-se da recente divulgação feita pela Apple do lucro recorde obtido pela App Store em 2021, o desenvolvedor Kosta Eleftheriou voltou a denunciar mais um caso de app fraudulento presente na loja de aplicativos da empresa. Na semana passada, ele já havia exposto outro caso parecido envolvendo falsos apps de streaming.

Publicidade

O aplicativo da vez se trata do “AmpME – Speaker & Music Sync”, 18º colocado no ranking de downloads da categoria de “Música” na App Store. Em uma thread no Twitter, o desenvolver expôs como o app, que promete amplificar o som de uma música ao sincronizar vários dispositivos durante sua reprodução, faturou cerca de US$13 milhões por meio de um sistema de inscrição abusivo que cobra US$10 por semana (US$520 por ano) de usuários.

1. Make a basic app people might be searching for, eg “Volume Booster”: pic.twitter.com/HOKECbFX2l — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) January 10, 2022

Segundo ele, o aplicativo foi desenvolvido de uma forma que torna o cancelamento da inscrição extremamente difícil, forçando o usuário a mantê-la ativa. Além disso, uma investigação conduzida por Eleftheriou revelou que boa parte das avaliações recebidas pelo app se tratam de comentários de falsos usuários, geralmente comprados para inflar a nota recebida pelo software (que bate as 4,3 estrelas).

Embora as avaliações falsas sejam a maioria na página do aplicativo, ainda é possível encontrar uma série de comentários reais que expõem o caráter fraudulento do app — com boa parte denunciando as cobranças abusivas praticadas pelo serviço. Mesmo assim, o app ainda permanece disponível na loja de aplicativos mesmo quase quatro após seu lançamento.

Publicidade

Como notado pelo Cult of Mac, a própria App Store chegou a promover o aplicativo em inúmeras ocasiões ao longo dos últimos anos na seção “Apps que amamos” (Apps We Love) da loja, a qual reúne alguns títulos de destaque na aba “Apps”.

Em um dos tweets da sequência, Eleftheriou ironizou o processo de análise da App Store, considerada pela própria Apple como um “lugar em que você pode confiar”.

Se você está preocupado sobre Apple tomar uma atitude, não fique assim – eles também estão ganhando milhões com seu app e estão felizes em promovê-lo na App Store, de novo e de novo.

O desenvolvedor é conhecido por ter denunciado uma série de aplicativos golpistas na App Store, além de ter acusado a própria Maçã de ter manipulado as avaliações do aplicativo Podcasts em sua loja de aplicativos.

Publicidade

A Apple ainda não comentou esse caso mais recente.

via 9to5Mac