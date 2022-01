App Locket torna widgets do iOS uma experiência social

Um novo app, com uma proposta que busca tornar os widgets do iOS uma espécie de experiência social, tem chamado a atenção de usuários nos últimos dias após alcançar o topo do ranking de downloads da App Store em diversos países, incluindo os Estados Unidos.

Publicidade

Chamado Locket, o software permite que usuários adicionem um widget à tela de Início — por meio do qual é possível enviar e receber fotos em tempo real de amigos que também tenham o app instalado.

Criado pelo desenvolvedor Matthew Moss, o aplicativo ganhou fama após viralizar no TikTok, onde já conta com mais de 100 mil visualizações. Segundo Moss, a ideia original para o Locket era a de que ele fosse apenas um presente para a sua namorada, mas acabou fazendo sucesso entre conhecidos.

É possível adicionar até cinco contatos à lista de amigos, os quais podem ser convidados por meio de um link gerado pelo próprio aplicativo.

Vale notar que não é possível enviar imagens já salvas — é preciso tirar uma foto diretamente da sua interface, que é bem simples e intuitiva. Todas as imagens enviadas por contatos podem ser maximizadas, baixadas e apagadas de uma vez só sempre que o usuário desejar.

Alguém aí já usa ou pretende usar?

via TechCrunch