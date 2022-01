App Store terá modo de pagamento alternativo na Coreia do Sul

O órgão regulador de telecomunicações da Coreia do Sul afirmou, nesta semana, que a Apple apresentou planos para permitir sistemas de pagamento de terceiros na App Store — com o objetivo de cumprir uma lei local a qual proíbe as principais operadoras de lojas de aplicativos de forçar desenvolvedores a usar seus sistemas de pagamento.

Segundo informações do The Korea Herald, a Korea Communications Commission (KCC) havia solicitado que a Apple e a Alphabet (empresa-mãe do Google) apresentassem planos de conformidade após a aprovação do projeto, em agosto do ano passado — a lei entrou em vigor em setembro e, desde então, a gigante de Cupertino vinha sendo pressionada a seguir a legislação.

Em um comunicado, a Apple disse que “tem muito respeito pelas leis sul-coreanas” e que apenas visa “beneficiar seus usuários”.

A Apple tem muito respeito pelas leis da Coreia [do Sul] e um forte histórico de colaboração com os talentosos desenvolvedores de aplicativos do país… estamos ansiosos para trabalhar com a KCC e nossa comunidade de desenvolvedores em uma solução que beneficie nossos usuários coreanos.

A Apple não forneceu detalhes de quando a mudança entrará em vigor ou das possíveis taxas de comissão — no entanto, sabemos que o método de pagamento alternativo terá taxas menores do que as que são cobradas pela Apple (as quais variam de 15% a 30%).

via Mint