Apple mostra criação dos efeitos sonoros de “A Surda Absurda”

“A Surda Absurda” (ou “El Deafo”, no original) chegou ao Apple TV+ na semana passada como uma divertida história de inclusão e aceitação. Baseada na personagem autobiográfica criada pela autora Cece Bell, a série conta a história de Cece, uma jovem perspicaz que começa a perder a audição e, com isso, desenvolve um alter ego — a Surda Absurda — que transforma sua deficiência num superpoder.

Para além da temática positiva e da mensagem representativa, a série chamou atenção também pelo seu elaborado projeto sonoro, que em vários momentos coloca o espectador na pele da heroína com um uso criativo dos efeitos sonoros e dos canais de áudio.

Pois hoje, a Apple liberou um vídeo promocional no qual a autora Cece Bell fala um pouco mais sobre os esforços de traduzir na tela (e nos alto-falantes, é claro) sua vivência e a variedade de experiências enfrentadas por pessoas com deficiências auditivas. Vejam só:

Bell cita, por exemplo, a importância da leitura labial para que sua personagem compreenda o diálogo das pessoas à sua volta. Por isso que, na série, a fala dos personagens se torna abafada e difícil de se compreender quando as luzes se apagam ou a pessoa vira de costas — a ideia é que nós estejamos na pele de Cece, enfrentando os mesmos problemas que ela enfrenta.

Muito interessante, não? Um exercício de empatia e tanto.

