Apple TV+ anuncia “The Beanie Bubble”, com Elizabeth Banks e mais

Seguindo com suas sucessivas novidades no que se refere a filmes originais, o Apple TV+ anunciou hoje a produção de “The Beanie Bubble”, um novo longa-metragem para o serviço de streaming.

Inspirada em uma das manias especulativas mais famosas dos anos 1990 nos Estados Unidos, a produção terá em seu elenco estrelas como Zach Galifianakis (“Between Two Ferns: O Filme”, “Baskets”), Elizabeth Banks (“Jogos Vorazes”, “The Beach Boys: Uma História de Sucesso”), Sarah Snook (“Succession”, “Predestination”) e Geraldine Viswanathan (“A Galeria dos Corações Partidos”, “Hala”).

Baseada no livro “The Great Beanie Baby Bubble: Mass Delusion and the Dark Side of Cute”, de Zac Bissonnette, a história remeterá ao costume americano de investir dinheiro em bonecos de pelúcia, especialmente os “Beanie Babies”, linha lançada pela empresa Ty Warner. Eles foram colecionados em massa como um investimento financeiro dado o alto valor de revenda — o que depois se revelou uma moda extremamente passageira.

Ele puxa a cortina para trás sobre os absurdos e injustiças do Sonho Americano — particularmente a relação feminina com ele. É uma celebração das mulheres que ajudaram a impulsionar o sucesso de Ty Warner, cujos pontos fortes e bons instintos moldaram e amplificaram o fenômeno, mas cujos nomes não estão nas etiquetas em forma de coração dos Beanie Babies.

O filme é o primeiro resultante de um acordo exclusivo entre o Apple Original Films e a Imagine Entertainment para a produção de filmes roteirizados. A história foi desenvolvida pelo casal Kristin Gore (de “Saturday Night Live” e “Futurama”) e Damian Kulash (vocalista da banda OK Go), sendo que este é responsável também pelo roteiro.

