Apple TV+: confira o trailer de “Suspicion”, com Uma Thurman

No mês passado, o Apple TV+ divulgou que “Suspicion”, sua nova série de suspense estrelando a indicada ao Oscar Uma Thurman (“Kill Bill”), chegaria à plataforma no próximo dia 4 de fevereiro. Pois hoje, a Maçã divulgou o trailer oficial da produção para deixar aquele gostinho.

Publicidade

Como já sabemos, a série — baseada no original israelense “False Flag” — seguirá o sequestro da filha de uma destacada empresária dos EUA (Thurman) num hotel de Nova York. Quatro suspeitos são rapidamente separados pela polícia — todos eles, cidadãos britânicos aparentemente comuns que estavam no hotel na noite do crime.

A partir daí, temos uma perseguição por dois continentes enquanto os suspeitos tentam provar suas inocências e o escândalo midiático cai sobre as costas de cada um deles — provando que, no fim das contas, nem todos são confiáveis.

Além de Thurman, o elenco também inclui Kunal Nayyar (“The Big Bang Theory”), Noah Emmerich (“The Americans”), Georgina Campbell (“Black Mirror”), Elyes Gabel (“Scorpion”), Elizabeth Henstridge (“Agentes da S.H.I.E.L.D.”), Tom Rhys-Harries (“White Lines”) e Angel Coulby (“Dancing on the Edge”). Rob Williams, de “O Homem do Castelo Alto”, é o showrunner e produtor executivo, enquanto Chris Long (“The Americans”) dirige os episódios.

Publicidade

Assinantes do Apple TV+ poderão conferir os dois primeiros episódios de “Suspicion” no dia 4 próximo. Os capítulos seguintes serão liberados semanalmente a cada sexta-feira — a primeira temporada da série será composta de oito partes, no total.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.