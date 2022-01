Apple TV+ contrata executiva de criação para produções alemãs

Embora o foco do Apple TV+ esteja, compreensivelmente, em produções dos Estados Unidos, a plataforma da Maçã também tem feito bons esforços para diversificar seu conteúdo internacional. Na Europa, por exemplo, o serviço já conta com uma sede em Londres e executivos de criação em vários outros países. Agora, mais um: a Alemanha.

Publicidade

De acordo com a Variety, o Apple TV+ contratou recentemente a produtora Dr. Franziska An der Gassen. Como nova executiva de criação da plataforma, ela comandará de Munique e responderá diretamente a Jay Hunt, diretor de criação do serviço para toda a região da Europa.

O currículo de An der Gassen é invejável: em mais de 25 anos de carreira, ela produziu e/ou desenvolveu mais de 50 filmes e séries na Alemanha — mais recentemente na Rat Pack Filmproduktion, subsidiária da Constantin Film. Em 2021, ela ganhou o prêmio de melhor produtora nos Deutscher Fernsehpreis, a maior premiação da televisão alemã.

A executiva já supervisionou também produções internacionais, como “Perfume: a História de um Assassino” e “Asterix nos Jogos Olímpicos”. Além da Rat Pack, ela já teve passagens também pela Janus Entertainment, pela Warner Bros. e por outras produtoras sediadas ou com sucursais alemãs.

Publicidade

Vejamos, agora, quais serão os primeiros frutos do trabalho de An der Gassen na Apple. Sorte para ela!

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$9,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV, Mac ou iPod touch ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

via iMore