Como limpar os dados de sites no Apple Watch

Muita gente não sabe, mas a partir do watchOS 5, a Apple passou a permitir que os usuários do Apple Watch pudessem visualizar páginas da web diretamente pela tela do relógio.

Apesar disso, não há um app específico do Safari no smartwatch (ainda que apps de terceiros façam coisa parecida). Para visualizar essas páginas, é necessário que você toque em um link recebido pelo Mensagens (Messages) ou pelo Mail, por exemplo.

Assim como os navegadores tradicionais e completos, o do Apple Watch também possibilita que você delete os cookies dos sites, as credenciais e outros dados de navegação que ficam acumulados no sistema.

Felizmente, você pode fazer essa limpeza de uma forma muito simples!

Pelo Apple Watch, abra os Ajustes e toque em “Geral”. Em seguida, role a tela e selecione “Dados de Sites”. Por fim, toque em “Limpar Dados de Sites” e confirme no botão “Limpar Dados”.

Simples, não?! ⌚️

