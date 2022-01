Como navegar pela internet usando o Apple Watch

Quando a Maçã apresentou o primeiro Apple Watch ao mundo, em 2014, ela deixou bem claro que a ideia do dispositivo não foi ser apenas uma miniaturização de um smartphone no pulso dos usuários.

Por isso, novas tecnologias precisaram ser criadas, dentre elas a Digital Crown, por exemplo. Com ela, foi possível aplicar zoom em fotos ou em mapas sem obstruir a tela do relógio com os dedos.

Com a evolução do smartwatch, a Apple introduziu um recurso curioso a partir do watchOS 5: a possibilidade de abrir links de páginas da internet diretamente pelo pulso, usando o WebKit.

Apesar de não ser o ideal, isso pode ser útil caso você queira acessar uma informação de forma rápida sem precisar tirar o iPhone do bolso. Confira, a seguir, como abrir uma página na web usando o Apple Watch!

Você pode abrir um link enviado pelos aplicativos nativos Mensagens (Messages) ou Mail. Para isso, abra a mensagem onde o link está contido e toque nele para abrir a página.

Para aplicar um zoom na página, toque duas vezes com um dedo na tela e, para navegar pela tela, use a Digital Crown ou o dedo sobre ela.

Em um campo de busca (como do Google) você pode inserir um texto bastando tocar na barra de pesquisa e usar uma das opções disponibilizadas: o ditado, escrever à mão (não disponível no português) ou o teclado QWERTY do próprio Apple Watch (apenas no Series 7; ainda não disponível em português).

Caso visite um site com uma certa frequência e queira abri-lo de uma forma rápida no relógio, você também pode enviar uma mensagem ou um email para si mesmo com o endereço. Depois, basta abrir a mensagem no relógio e tocar no link.

Alternativas de terceiros

Alguns desenvolvedores estão lançando aplicativos focados na navegação pela web usando o Apple Watch. É o caso do μBrowser, que até já comentamos por aqui.

Ele pode ser uma boa alternativa, mas custa R$5 na App Store. Além dele, temos outras opções como o Parrity, que é gratuito.

Já conhecia esse truque por aí?

via iGeeksBlog