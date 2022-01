Como salvar suas fotos/Stories do Instagram no app Fotos [iPhone]

O Instagram cresceu de uma forma assustadora nos últimos anos. Isso foi resultado de diversos fatores, incluindo a sua compra pelo Facebook à época (agora Meta) e novos recursos como os Stories e os Reels.

Publicidade

Se você costuma usar muito esse aplicativo para o compartilhamento de fotos, seja as do Stories ou publicações diretas no feed, saiba que é possível salvar todas essas mídias diretamente na sua biblioteca de fotos.

Confira, a seguir, como fazer isso pelo iPhone! 📸

Como salvar os Stories do Instagram no Fotos

Abra o Instagram e deslize o dedo para a esquerda para abrir a câmera dos Stories. Ou, se preferir, toque na sua foto no canto superior esquerdo para iniciá-la (ao lado dos seus seguidores com algum story publicado).

Em seguida, toque no botão representado por uma engrenagem (no canto superior direito) e em “Story”. Depois, marque a opção “Salvar story no Rolo da Câmera”. Por fim, toque na flechinha (no canto superior esquerdo) e em “Concluir”.

Como salvar as fotos capturadas pelo Instagram no Fotos

Com o Instagram aberto, toque na sua foto (no canto inferior direito) e no botão representado por três risquinhos (no canto superior direito).

Vá em Configurações » Conta » Fotos originais e marque, então, “Salvar fotos originais”. Prontinho!

Bem bacana! 😄